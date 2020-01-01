Tokenomie pentru MindAI (MDAI) Descoperă informații cheie despre MindAI (MDAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MindAI (MDAI) Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth. Pagină de internet oficială: https://mindaiproject.com Carte albă: https://docs.mindaiproject.com Cumpără MDAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MindAI (MDAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MindAI (MDAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.74K $ 37.74K $ 37.74K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 922.48K $ 922.48K $ 922.48K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.92K $ 40.92K $ 40.92K Maxim dintotdeauna: $ 32.06 $ 32.06 $ 32.06 Minim dintotdeauna: $ 0.03987782 $ 0.03987782 $ 0.03987782 Preț curent: $ 0.04091471 $ 0.04091471 $ 0.04091471 Află mai mult despre prețul tokenului MindAI (MDAI)

Tokenomie pentru MindAI (MDAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MindAI (MDAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MDAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MDAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MDAI, explorează prețul în direct al tokenului MDAI!

