Tokenomie pentru Midas mBASIS (MBASIS) Descoperă informații cheie despre Midas mBASIS (MBASIS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Midas mBASIS (MBASIS) At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Pagină de internet oficială: https://midas.app/mbasis Carte albă: https://docs.midas.app Cumpără MBASIS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Midas mBASIS (MBASIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Midas mBASIS (MBASIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.57M $ 12.57M $ 12.57M Ofertă totală: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M Ofertă aflată în circulație: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.57M $ 12.57M $ 12.57M Maxim dintotdeauna: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minim dintotdeauna: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 Preț curent: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Află mai mult despre prețul tokenului Midas mBASIS (MBASIS)

Tokenomie pentru Midas mBASIS (MBASIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Midas mBASIS (MBASIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBASIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBASIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBASIS, explorează prețul în direct al tokenului MBASIS!

Predicție de preț pentru MBASIS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MBASIS? Pagina noastră de predicție de preț pentru MBASIS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MBASIS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!