Informații despre Meupass (MPS) Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Pagină de internet oficială: http://token.meupass.com Carte albă: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Tokenomie și analiză de preț pentru Meupass (MPS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Meupass (MPS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 226.49K $ 226.49K $ 226.49K Ofertă totală: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ofertă aflată în circulație: $ 19.40M $ 19.40M $ 19.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 291.82K $ 291.82K $ 291.82K Maxim dintotdeauna: $ 0.04520831 $ 0.04520831 $ 0.04520831 Minim dintotdeauna: $ 0.00850542 $ 0.00850542 $ 0.00850542 Preț curent: $ 0.01167293 $ 0.01167293 $ 0.01167293 Află mai mult despre prețul tokenului Meupass (MPS)

Tokenomie pentru Meupass (MPS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Meupass (MPS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MPS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MPS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MPS, explorează prețul în direct al tokenului MPS!

Predicție de preț pentru MPS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MPS? Pagina noastră de predicție de preț pentru MPS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MPS!

