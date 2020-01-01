Tokenomie pentru METERA (METERA) Descoperă informații cheie despre METERA (METERA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre METERA (METERA) Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage. Pagină de internet oficială: https://www.meteraprotocol.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru METERA (METERA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru METERA (METERA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 665.70K $ 665.70K $ 665.70K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 502.09M $ 502.09M $ 502.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.00224038 $ 0.00224038 $ 0.00224038 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00132588 $ 0.00132588 $ 0.00132588 Află mai mult despre prețul tokenului METERA (METERA)

Tokenomie pentru METERA (METERA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru METERA (METERA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri METERA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri METERA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru METERA, explorează prețul în direct al tokenului METERA!

Predicție de preț pentru METERA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta METERA? Pagina noastră de predicție de preț pentru METERA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul METERA!

