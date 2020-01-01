Tokenomie pentru Metahero (HERO) Descoperă informații cheie despre Metahero (HERO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Metahero (HERO) Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios' history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector. Pagină de internet oficială: https://metahero.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Metahero (HERO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metahero (HERO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.95M $ 7.95M $ 7.95M Ofertă totală: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Ofertă aflată în circulație: $ 9.37B $ 9.37B $ 9.37B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.252021 $ 0.252021 $ 0.252021 Minim dintotdeauna: $ 0.00083351 $ 0.00083351 $ 0.00083351 Preț curent: $ 0.00084883 $ 0.00084883 $ 0.00084883 Află mai mult despre prețul tokenului Metahero (HERO)

Tokenomie pentru Metahero (HERO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metahero (HERO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HERO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HERO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HERO, explorează prețul în direct al tokenului HERO!

