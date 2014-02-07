Tokenomie pentru Maza (MZC) Descoperă informații cheie despre Maza (MZC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Maza (MZC) Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Pagină de internet oficială: http://www.mazacoin.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Maza (MZC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Maza (MZC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Ofertă totală: $ 2.42B $ 2.42B $ 2.42B Ofertă aflată în circulație: $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00105041 $ 0.00105041 $ 0.00105041 Află mai mult despre prețul tokenului Maza (MZC)

Tokenomie pentru Maza (MZC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Maza (MZC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MZC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MZC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MZC, explorează prețul în direct al tokenului MZC!

Predicție de preț pentru MZC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MZC? Pagina noastră de predicție de preț pentru MZC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MZC!

