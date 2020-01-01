Tokenomie pentru Matrixdock Gold (XAUM) Descoperă informații cheie despre Matrixdock Gold (XAUM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Matrixdock Gold (XAUM) Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Pagină de internet oficială: https://www.matrixdock.com/xaum

Tokenomie și analiză de preț pentru Matrixdock Gold (XAUM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Matrixdock Gold (XAUM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 55.72M Ofertă totală: $ 14.72K Ofertă aflată în circulație: $ 14.72K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.72M Maxim dintotdeauna: $ 3,832.44 Minim dintotdeauna: $ 2,563.55 Preț curent: $ 3,784.45

Tokenomie pentru Matrixdock Gold (XAUM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Matrixdock Gold (XAUM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XAUM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XAUM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

