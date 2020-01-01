Tokenomie pentru Materium (MTRM) Descoperă informații cheie despre Materium (MTRM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Materium (MTRM) In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead. Pagină de internet oficială: https://mirandus.game/

Tokenomie și analiză de preț pentru Materium (MTRM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Materium (MTRM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 258.06K $ 258.06K $ 258.06K Ofertă totală: $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M Ofertă aflată în circulație: $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 258.06K $ 258.06K $ 258.06K Maxim dintotdeauna: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Minim dintotdeauna: $ 0.00370831 $ 0.00370831 $ 0.00370831 Preț curent: $ 0.01373473 $ 0.01373473 $ 0.01373473 Află mai mult despre prețul tokenului Materium (MTRM)

Tokenomie pentru Materium (MTRM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Materium (MTRM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MTRM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MTRM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MTRM, explorează prețul în direct al tokenului MTRM!

Predicție de preț pentru MTRM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MTRM? Pagina noastră de predicție de preț pentru MTRM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MTRM!

