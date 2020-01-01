Tokenomie pentru MAKE (MAKE) Descoperă informații cheie despre MAKE (MAKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

Pagină de internet oficială: https://makemaga.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru MAKE (MAKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MAKE (MAKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 232.61K $ 232.61K $ 232.61K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 232.61K $ 232.61K $ 232.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.100773 $ 0.100773 $ 0.100773 Minim dintotdeauna: $ 0.00113843 $ 0.00113843 $ 0.00113843 Preț curent: $ 0.0023261 $ 0.0023261 $ 0.0023261 Află mai mult despre prețul tokenului MAKE (MAKE)

Tokenomie pentru MAKE (MAKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MAKE (MAKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAKE, explorează prețul în direct al tokenului MAKE!

Predicție de preț pentru MAKE

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

