Informații despre Maia (MAIA) What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What's next for your project? Maia V2 will some of these new features. 1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. 2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. 3. Increased Utility - Additions to the token's utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols. Pagină de internet oficială: https://maiadao.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Maia (MAIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Maia (MAIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 344.15K $ 344.15K $ 344.15K Ofertă totală: $ 233.77K $ 233.77K $ 233.77K Ofertă aflată în circulație: $ 233.77K $ 233.77K $ 233.77K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 344.15K $ 344.15K $ 344.15K Maxim dintotdeauna: $ 770.76 $ 770.76 $ 770.76 Minim dintotdeauna: $ 0.462676 $ 0.462676 $ 0.462676 Preț curent: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 Află mai mult despre prețul tokenului Maia (MAIA)

Tokenomie pentru Maia (MAIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Maia (MAIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAIA, explorează prețul în direct al tokenului MAIA!

Predicție de preț pentru MAIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAIA!

