Informații despre Maha (MAHA) MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Pagină de internet oficială: https://maha.xyz/ Carte albă: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Cumpără MAHA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Maha (MAHA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Maha (MAHA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ofertă totală: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Ofertă aflată în circulație: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Maxim dintotdeauna: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Minim dintotdeauna: $ 0.204028 $ 0.204028 $ 0.204028 Preț curent: $ 0.215067 $ 0.215067 $ 0.215067 Află mai mult despre prețul tokenului Maha (MAHA)

Tokenomie pentru Maha (MAHA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Maha (MAHA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAHA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAHA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAHA, explorează prețul în direct al tokenului MAHA!

Predicție de preț pentru MAHA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAHA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAHA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAHA!

