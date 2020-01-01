Tokenomie pentru Magpie (MGP) Descoperă informații cheie despre Magpie (MGP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Magpie (MGP) Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: - Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate. - Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income. - Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers' boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: - Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken. - Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ's revenue. - Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap.

Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income.

Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken.

Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue.

Pagină de internet oficială: https://www.magpiexyz.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Magpie (MGP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Magpie (MGP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 480.40M $ 480.40M $ 480.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.44M $ 22.44M $ 22.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.21073 $ 0.21073 $ 0.21073 Minim dintotdeauna: $ 0.00789301 $ 0.00789301 $ 0.00789301 Preț curent: $ 0.02245682 $ 0.02245682 $ 0.02245682 Află mai mult despre prețul tokenului Magpie (MGP)

Tokenomie pentru Magpie (MGP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Magpie (MGP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MGP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MGP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MGP, explorează prețul în direct al tokenului MGP!

