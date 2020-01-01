Tokenomie pentru Lux Token (LUX) Descoperă informații cheie despre Lux Token (LUX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lux Token (LUX) Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Pagină de internet oficială: https://lux.gg Carte albă: https://lux.gg/whitepaper Cumpără LUX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lux Token (LUX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lux Token (LUX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 770.41K $ 770.41K $ 770.41K Ofertă totală: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Ofertă aflată în circulație: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 770.41K $ 770.41K $ 770.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00077432 $ 0.00077432 $ 0.00077432 Află mai mult despre prețul tokenului Lux Token (LUX)

Tokenomie pentru Lux Token (LUX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lux Token (LUX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUX, explorează prețul în direct al tokenului LUX!

Predicție de preț pentru LUX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUX? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LUX!

