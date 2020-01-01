Tokenomie pentru LushAI (LUSH)
Informații despre LushAI (LUSH)
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including:
Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more.
Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content.
Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management.
Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter.
Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
Tokenomie și analiză de preț pentru LushAI (LUSH)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LushAI (LUSH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru LushAI (LUSH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru LushAI (LUSH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri LUSH care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri LUSH care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUSH, explorează prețul în direct al tokenului LUSH!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.