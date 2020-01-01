Tokenomie pentru LooPIN Network (LOOPIN) Descoperă informații cheie despre LooPIN Network (LOOPIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LooPIN Network (LOOPIN) Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a "dissipative" PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Pagină de internet oficială: https://www.loopin.network/ Carte albă: https://arxiv.org/pdf/2406.09422

Tokenomie și analiză de preț pentru LooPIN Network (LOOPIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LooPIN Network (LOOPIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Ofertă totală: $ 43.44M $ 43.44M $ 43.44M Ofertă aflată în circulație: $ 37.32M $ 37.32M $ 37.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.33M $ 12.33M $ 12.33M Maxim dintotdeauna: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Minim dintotdeauna: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 Preț curent: $ 0.283838 $ 0.283838 $ 0.283838 Află mai mult despre prețul tokenului LooPIN Network (LOOPIN)

Tokenomie pentru LooPIN Network (LOOPIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LooPIN Network (LOOPIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOOPIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOOPIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOOPIN, explorează prețul în direct al tokenului LOOPIN!

Predicție de preț pentru LOOPIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOOPIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOOPIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOOPIN!

