Informații despre loner (LONER) LONER is a meme token centered around a peaceful, guitar-playing frog character that resonates with introvert culture and solitary moments. The project's core theme revolves around "need peace" and celebrates chosen solitude rather than forced isolation. Through minimalist art and relatable meme content, LONER captures universal experiences of seeking quiet spaces and finding comfort in alone time. The token's identity is built on simple, non-confrontational visuals that feature the frog character in various peaceful settings - from late-night coffee runs to quiet reading nooks. This creates a unique position in the meme token space by focusing on calm, introspective moments rather than high-energy or aggressive themes. LONER's community approach emphasizes authentic engagement over hype, bringing together individuals who relate to introvert experiences. The project has developed a successful meme format that combines gentle humor with universal situations like avoiding social interactions, finding peaceful spots, and embracing solo activities. The project's visual content strategy includes simple sketched backgrounds, peaceful locations, and solo moments that resonate with the community. Content themes range from everyday scenarios like mobile-ordering coffee to avoid small talk, to more existential moments like finding peace in solitude. This approach has proven successful by tapping into shared experiences while maintaining a unique, peaceful identity that sets LONER apart in the meme token landscape. LONER ironically brings loners together through shared experiences and relatable content, creating a community that understands and celebrates the value of chosen solitude. The token has established itself by maintaining consistent peaceful vibes while delivering content that connects with both casual introverts and dedicated solitude seekers. Pagină de internet oficială: https://lonersol.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru loner (LONER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru loner (LONER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 99.36K $ 99.36K $ 99.36K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 99.36K $ 99.36K $ 99.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.00541336 $ 0.00541336 $ 0.00541336 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului loner (LONER)

Tokenomie pentru loner (LONER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru loner (LONER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LONER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LONER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LONER, explorează prețul în direct al tokenului LONER!

