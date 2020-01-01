Tokenomie pentru LOGOSAI (LOGOS) Descoperă informații cheie despre LOGOSAI (LOGOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LOGOSAI (LOGOS) Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with "The Omni-Voice", structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Pagină de internet oficială: https://www.thelogos.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru LOGOSAI (LOGOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LOGOSAI (LOGOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.05K $ 25.05K $ 25.05K Ofertă totală: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ofertă aflată în circulație: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.05K $ 25.05K $ 25.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.00753489 $ 0.00753489 $ 0.00753489 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului LOGOSAI (LOGOS)

Tokenomie pentru LOGOSAI (LOGOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LOGOSAI (LOGOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOGOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOGOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOGOS, explorează prețul în direct al tokenului LOGOS!

