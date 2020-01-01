Tokenomie pentru Lista USD (LISUSD) Descoperă informații cheie despre Lista USD (LISUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lista USD (LISUSD) Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a "destablecoin" Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol's treasury, revenue pool and future direction. Pagină de internet oficială: https://helio.money/ Carte albă: https://helio.money/static/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Lista USD (LISUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lista USD (LISUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M Ofertă totală: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M Ofertă aflată în circulație: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.55M $ 38.55M $ 38.55M Maxim dintotdeauna: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Minim dintotdeauna: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 Preț curent: $ 0.998001 $ 0.998001 $ 0.998001 Află mai mult despre prețul tokenului Lista USD (LISUSD)

Tokenomie pentru Lista USD (LISUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lista USD (LISUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LISUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LISUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LISUSD, explorează prețul în direct al tokenului LISUSD!

