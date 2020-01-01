Tokenomie pentru Liquidus (LIQ) Descoperă informații cheie despre Liquidus (LIQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Liquidus (LIQ) Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Pagină de internet oficială: https://liquidus.finance Carte albă: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf Cumpără LIQ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Liquidus (LIQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Liquidus (LIQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 214.73K $ 214.73K $ 214.73K Ofertă totală: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Ofertă aflată în circulație: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 386.27K $ 386.27K $ 386.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.684921 $ 0.684921 $ 0.684921 Minim dintotdeauna: $ 0.03926328 $ 0.03926328 $ 0.03926328 Preț curent: $ 0.059446 $ 0.059446 $ 0.059446 Află mai mult despre prețul tokenului Liquidus (LIQ)

Tokenomie pentru Liquidus (LIQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Liquidus (LIQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LIQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LIQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LIQ, explorează prețul în direct al tokenului LIQ!

Predicție de preț pentru LIQ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LIQ? Pagina noastră de predicție de preț pentru LIQ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LIQ!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!