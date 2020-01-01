Tokenomie pentru lifedog (LFDOG) Descoperă informații cheie despre lifedog (LFDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre lifedog (LFDOG) LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support Pagină de internet oficială: https://www.lifedog.xyz/ Cumpără LFDOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru lifedog (LFDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru lifedog (LFDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.45K $ 25.45K $ 25.45K Ofertă totală: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Ofertă aflată în circulație: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.45K $ 25.45K $ 25.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.04671619 $ 0.04671619 $ 0.04671619 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului lifedog (LFDOG)

Tokenomie pentru lifedog (LFDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru lifedog (LFDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LFDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LFDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LFDOG, explorează prețul în direct al tokenului LFDOG!

