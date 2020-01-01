Tokenomie pentru Level (LVL) Descoperă informații cheie despre Level (LVL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Level (LVL) Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Pagină de internet oficială: https://app.level.finance/ Cumpără LVL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Level (LVL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Level (LVL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 205.53K $ 205.53K $ 205.53K Ofertă totală: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Ofertă aflată în circulație: $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 316.71K $ 316.71K $ 316.71K Maxim dintotdeauna: $ 11.03 $ 11.03 $ 11.03 Minim dintotdeauna: $ 0.01042921 $ 0.01042921 $ 0.01042921 Preț curent: $ 0.01182202 $ 0.01182202 $ 0.01182202 Află mai mult despre prețul tokenului Level (LVL)

Tokenomie pentru Level (LVL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Level (LVL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LVL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LVL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LVL, explorează prețul în direct al tokenului LVL!

Predicție de preț pentru LVL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LVL? Pagina noastră de predicție de preț pentru LVL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LVL!

