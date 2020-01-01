Tokenomie pentru Level USD (LVLUSD) Descoperă informații cheie despre Level USD (LVLUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Level USD (LVLUSD) Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Pagină de internet oficială: https://level.money/ Carte albă: https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive Cumpără LVLUSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Level USD (LVLUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Level USD (LVLUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.26M $ 20.26M $ 20.26M Ofertă totală: $ 20.19M $ 20.19M $ 20.19M Ofertă aflată în circulație: $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.18M $ 20.18M $ 20.18M Maxim dintotdeauna: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Minim dintotdeauna: $ 0.874306 $ 0.874306 $ 0.874306 Preț curent: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Află mai mult despre prețul tokenului Level USD (LVLUSD)

Tokenomie pentru Level USD (LVLUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Level USD (LVLUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LVLUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LVLUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LVLUSD, explorează prețul în direct al tokenului LVLUSD!

