Tokenomie pentru Laugh (LAUGH) Descoperă informații cheie despre Laugh (LAUGH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

$Laugh is a meme coin with a clever and unique twist, directly tied to Ripple's CEO, Brad Garlinghouse, and inspired by the now-famous art piece that boldly proclaims, "Laugh now, but one day XRP will power the world." This cultural reference highlights the unwavering belief in Ripple and XRP's potential to revolutionize global finance, creating an ironic yet powerful narrative around the coin. Built on the XRP Ledger, $Laugh not only capitalizes on humor and memes but also emphasizes its roots in the strong, visionary leadership of the XRP community. By combining the playful essence of meme culture with a deeper connection to one of the most prominent figures in the crypto space, $Laugh distinguishes itself as a truly one-of-a-kind project on the XRP Ledger, offering both entertainment and a nod to the broader ambitions of XRP enthusiasts worldwide. Pagină de internet oficială: https://laughxrpl.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Laugh (LAUGH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Laugh (LAUGH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 332.91K $ 332.91K $ 332.91K Ofertă totală: $ 966.84T $ 966.84T $ 966.84T Ofertă aflată în circulație: $ 966.84T $ 966.84T $ 966.84T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 332.91K $ 332.91K $ 332.91K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Laugh (LAUGH)

Tokenomie pentru Laugh (LAUGH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Laugh (LAUGH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAUGH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAUGH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAUGH, explorează prețul în direct al tokenului LAUGH!

Predicție de preț pentru LAUGH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LAUGH? Pagina noastră de predicție de preț pentru LAUGH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LAUGH!

