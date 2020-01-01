Tokenomie pentru KumaDex Token (DKUMA) Descoperă informații cheie despre KumaDex Token (DKUMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KumaDex Token (DKUMA) Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma's offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Pagină de internet oficială: https://www.kumatokens.com/ Carte albă: https://www.kumatokens.com/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru KumaDex Token (DKUMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KumaDex Token (DKUMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.37K $ 35.37K $ 35.37K Ofertă totală: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Ofertă aflată în circulație: $ 740.60M $ 740.60M $ 740.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.23K $ 56.23K $ 56.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului KumaDex Token (DKUMA)

Tokenomie pentru KumaDex Token (DKUMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KumaDex Token (DKUMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DKUMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DKUMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DKUMA, explorează prețul în direct al tokenului DKUMA!

