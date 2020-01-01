Tokenomie pentru Kuma (KUMA) Descoperă informații cheie despre Kuma (KUMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kuma (KUMA) Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders. Pagină de internet oficială: https://kuma-eth.com Cumpără KUMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kuma (KUMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kuma (KUMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20,99K $ 20,99K $ 20,99K Ofertă totală: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Ofertă aflată în circulație: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20,99K $ 20,99K $ 20,99K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Kuma (KUMA)

Tokenomie pentru Kuma (KUMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kuma (KUMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KUMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KUMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KUMA, explorează prețul în direct al tokenului KUMA!

Predicție de preț pentru KUMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KUMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KUMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KUMA!

