Informații despre Kolin (KOLIN) Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Pagină de internet oficială: https://www.kolin.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Kolin (KOLIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kolin (KOLIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ofertă totală: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ofertă aflată în circulație: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.04045685 $ 0.04045685 $ 0.04045685 Minim dintotdeauna: $ 0.00018617 $ 0.00018617 $ 0.00018617 Preț curent: $ 0.00127313 $ 0.00127313 $ 0.00127313 Află mai mult despre prețul tokenului Kolin (KOLIN)

Tokenomie pentru Kolin (KOLIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kolin (KOLIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOLIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOLIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOLIN, explorează prețul în direct al tokenului KOLIN!

Predicție de preț pentru KOLIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOLIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOLIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOLIN!

