Informații despre Kinka (XNK) Kinka Gold is issued by one of Japan's oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Pagină de internet oficială: https://kinka-gold.com Carte albă: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Kinka (XNK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kinka (XNK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ofertă totală: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Ofertă aflată în circulație: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Maxim dintotdeauna: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 Minim dintotdeauna: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Preț curent: $ 3,764.29 $ 3,764.29 $ 3,764.29 Află mai mult despre prețul tokenului Kinka (XNK)

Tokenomie pentru Kinka (XNK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kinka (XNK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XNK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XNK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XNK, explorează prețul în direct al tokenului XNK!

Predicție de preț pentru XNK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XNK? Pagina noastră de predicție de preț pentru XNK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

