Tokenomie pentru Keira (KEIRA) Descoperă informații cheie despre Keira (KEIRA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Keira (KEIRA) Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She's not just a tool—she's a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or "minions") that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira's capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that's personalized, engaging, and scalable. Pagină de internet oficială: https://keira.gg/ Carte albă: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Cumpără KEIRA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Keira (KEIRA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Keira (KEIRA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 72.10K $ 72.10K $ 72.10K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 134.39K $ 134.39K $ 134.39K Maxim dintotdeauna: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Minim dintotdeauna: $ 0.00010053 $ 0.00010053 $ 0.00010053 Preț curent: $ 0.00013438 $ 0.00013438 $ 0.00013438 Află mai mult despre prețul tokenului Keira (KEIRA)

Tokenomie pentru Keira (KEIRA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Keira (KEIRA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KEIRA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KEIRA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KEIRA, explorează prețul în direct al tokenului KEIRA!

Predicție de preț pentru KEIRA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KEIRA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KEIRA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KEIRA!

