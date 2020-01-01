Tokenomie pentru Keeshond (KEE) Descoperă informații cheie despre Keeshond (KEE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Keeshond (KEE) Kee is a pure, community-run, decentralized memecoin - no hidden agendas, no central control. In an era where many projects are plagued by manipulation and deception, Kee stands as a return to the original vision: a token that belongs entirely to its holders. There are no team allocations, no private sales, no backroom deals - just a fair, transparent ecosystem where the community drives the future. Pagină de internet oficială: https://www.kee.dog/

Tokenomie și analiză de preț pentru Keeshond (KEE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Keeshond (KEE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.52K $ 33.52K $ 33.52K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.09K $ 35.09K $ 35.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00041195 $ 0.00041195 $ 0.00041195 Minim dintotdeauna: $ 0.00000333 $ 0.00000333 $ 0.00000333 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Keeshond (KEE)

Tokenomie pentru Keeshond (KEE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Keeshond (KEE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KEE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KEE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KEE, explorează prețul în direct al tokenului KEE!

Predicție de preț pentru KEE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KEE? Pagina noastră de predicție de preț pentru KEE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KEE!

