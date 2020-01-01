Tokenomie pentru KAKA (KAKA) Descoperă informații cheie despre KAKA (KAKA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KAKA (KAKA) What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don't need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who's ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Pagină de internet oficială: https://www.kakasol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru KAKA (KAKA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KAKA (KAKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 182.94K $ 182.94K $ 182.94K Ofertă totală: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Ofertă aflată în circulație: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 182.94K $ 182.94K $ 182.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.01920151 $ 0.01920151 $ 0.01920151 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018501 $ 0.00018501 $ 0.00018501 Află mai mult despre prețul tokenului KAKA (KAKA)

Tokenomie pentru KAKA (KAKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KAKA (KAKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAKA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAKA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAKA, explorează prețul în direct al tokenului KAKA!

