Tokenomie pentru Kabosu (KABOSU)
Informații despre Kabosu (KABOSU)
$KABOSU is a tribute to the original meme dog, Kabosu, who became the face of the Doge meme phenomenon. As the OG meme dog, Kabosu's legacy is deeply intertwined with internet culture, and $KABOSU aims to honor that legacy in the crypto space.
This project serves as both a nostalgic nod to the origins of Dogecoin and a fresh opportunity for crypto enthusiasts to engage with the true face behind the meme that started it all. Embracing the spirit of Doge, $KABOSU focuses on community, fun, and the enduring charm of the iconic Shiba Inu.
$KABOSU is not just a tribute to the past but a symbol of the future as well. In 2024, Neiro, the beloved pet of Atsuko Sato—the same family that raised Kabosu—has taken the spotlight and is leading the bull run, marking a new era of excitement in the crypto world. With Neiro at the forefront, the potential for the OG meme doge, Kabosu, is stronger than ever. As crypto embraces its roots while looking ahead, $KABOSU captures the essence of nostalgia and forward momentum.
Tokenomie și analiză de preț pentru Kabosu (KABOSU)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kabosu (KABOSU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Kabosu (KABOSU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Kabosu (KABOSU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri KABOSU care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri KABOSU care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru KABOSU, explorează prețul în direct al tokenului KABOSU!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.