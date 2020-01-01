Tokenomie pentru Kabila (KBL) Descoperă informații cheie despre Kabila (KBL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kabila (KBL) Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila's ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.kabila.app Carte albă: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Cumpără KBL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kabila (KBL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kabila (KBL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 215.46M $ 215.46M $ 215.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 Minim dintotdeauna: $ 0.00625515 $ 0.00625515 $ 0.00625515 Preț curent: $ 0.0065276 $ 0.0065276 $ 0.0065276 Află mai mult despre prețul tokenului Kabila (KBL)

Tokenomie pentru Kabila (KBL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kabila (KBL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KBL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KBL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KBL, explorează prețul în direct al tokenului KBL!

Predicție de preț pentru KBL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KBL? Pagina noastră de predicție de preț pentru KBL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KBL!

