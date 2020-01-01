Tokenomie pentru JulSwap (JULD) Descoperă informații cheie despre JulSwap (JULD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre JulSwap (JULD) What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem. The Utilization of DAO Token (JULD): Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process. Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing. Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community. Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives. What's next for your project? Liquidity.Bond DAO Community What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem. Pagină de internet oficială: https://julswap.com

Tokenomie și analiză de preț pentru JulSwap (JULD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JulSwap (JULD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.09K $ 71.09K $ 71.09K Ofertă totală: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ofertă aflată în circulație: $ 592.17M $ 592.17M $ 592.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 96.04K $ 96.04K $ 96.04K Maxim dintotdeauna: $ 0.75279 $ 0.75279 $ 0.75279 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012005 $ 0.00012005 $ 0.00012005 Află mai mult despre prețul tokenului JulSwap (JULD)

Tokenomie pentru JulSwap (JULD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JulSwap (JULD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JULD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JULD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JULD, explorează prețul în direct al tokenului JULD!

Predicție de preț pentru JULD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JULD? Pagina noastră de predicție de preț pentru JULD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JULD!

