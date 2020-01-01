Tokenomie pentru Joule (JOULE) Descoperă informații cheie despre Joule (JOULE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Joule (JOULE) Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Pagină de internet oficială: https://kinetic.market Carte albă: https://docs.kinetic.market/ Cumpără JOULE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Joule (JOULE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Joule (JOULE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Ofertă totală: $ 752.85M $ 752.85M $ 752.85M Ofertă aflată în circulație: $ 746.69M $ 746.69M $ 746.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.067035 $ 0.067035 $ 0.067035 Minim dintotdeauna: $ 0.00346528 $ 0.00346528 $ 0.00346528 Preț curent: $ 0.00511956 $ 0.00511956 $ 0.00511956 Află mai mult despre prețul tokenului Joule (JOULE)

Tokenomie pentru Joule (JOULE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Joule (JOULE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JOULE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JOULE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JOULE, explorează prețul în direct al tokenului JOULE!

Predicție de preț pentru JOULE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JOULE? Pagina noastră de predicție de preț pentru JOULE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JOULE!

