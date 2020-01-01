Tokenomie pentru Joi (JOI) Descoperă informații cheie despre Joi (JOI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Joi (JOI) Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. app launch next week

eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)

dev sold to less than 2.5% holding, community control majority

you are one of the earliest communities to get in

US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)

serious AI dev team, Tencent background

full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Pagină de internet oficială: https://myjoi.ai/ Cumpără JOI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Joi (JOI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Joi (JOI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.01K $ 9.01K $ 9.01K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.01K $ 9.01K $ 9.01K Maxim dintotdeauna: $ 0.01560474 $ 0.01560474 $ 0.01560474 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Joi (JOI)

Tokenomie pentru Joi (JOI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Joi (JOI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JOI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JOI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JOI, explorează prețul în direct al tokenului JOI!

Predicție de preț pentru JOI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JOI? Pagina noastră de predicție de preț pentru JOI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JOI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!