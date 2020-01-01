Tokenomie pentru Jester (JEST) Descoperă informații cheie despre Jester (JEST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Jester (JEST) Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Pagină de internet oficială: https://jester.global/ Carte albă: https://jester.gitbook.io/docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Jester (JEST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jester (JEST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Ofertă totală: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Ofertă aflată în circulație: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Maxim dintotdeauna: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 Minim dintotdeauna: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Preț curent: $ 5.39 $ 5.39 $ 5.39 Află mai mult despre prețul tokenului Jester (JEST)

Tokenomie pentru Jester (JEST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Jester (JEST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JEST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JEST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JEST, explorează prețul în direct al tokenului JEST!

