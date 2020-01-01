Tokenomie pentru ivault (IVT) Descoperă informații cheie despre ivault (IVT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ivault (IVT) The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today's inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary "stuff". Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Pagină de internet oficială: https://ivault.io Carte albă: https://whitepaper.ivault.io Cumpără IVT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ivault (IVT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ivault (IVT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 162.89M $ 162.89M $ 162.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.72M $ 27.72M $ 27.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Minim dintotdeauna: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Preț curent: $ 0.02308612 $ 0.02308612 $ 0.02308612 Află mai mult despre prețul tokenului ivault (IVT)

Tokenomie pentru ivault (IVT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ivault (IVT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IVT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IVT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IVT, explorează prețul în direct al tokenului IVT!

Predicție de preț pentru IVT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IVT? Pagina noastră de predicție de preț pentru IVT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IVT!

