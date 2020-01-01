Tokenomie pentru ITO ($ITO) Descoperă informații cheie despre ITO ($ITO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2 Pagină de internet oficială: https://itoeth.io

Tokenomie și analiză de preț pentru ITO ($ITO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ITO ($ITO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 107.93K $ 107.93K $ 107.93K Ofertă totală: $ 409.17B $ 409.17B $ 409.17B Ofertă aflată în circulație: $ 409.17B $ 409.17B $ 409.17B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 107.93K $ 107.93K $ 107.93K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ITO ($ITO)

Tokenomie pentru ITO ($ITO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ITO ($ITO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $ITO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $ITO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $ITO, explorează prețul în direct al tokenului $ITO!

Predicție de preț pentru $ITO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $ITO? Pagina noastră de predicție de preț pentru $ITO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $ITO!

