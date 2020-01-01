Tokenomie pentru Isaac X (ISAACX) Descoperă informații cheie despre Isaac X (ISAACX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Isaac X (ISAACX) Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Pagină de internet oficială: https://www.isaacx.ai Cumpără ISAACX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Isaac X (ISAACX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Isaac X (ISAACX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 139.35K $ 139.35K $ 139.35K Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 190.30K $ 190.30K $ 190.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 Minim dintotdeauna: $ 0.00017576 $ 0.00017576 $ 0.00017576 Preț curent: $ 0.00019031 $ 0.00019031 $ 0.00019031 Află mai mult despre prețul tokenului Isaac X (ISAACX)

Tokenomie pentru Isaac X (ISAACX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Isaac X (ISAACX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ISAACX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ISAACX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ISAACX, explorează prețul în direct al tokenului ISAACX!

Predicție de preț pentru ISAACX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ISAACX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ISAACX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ISAACX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!