Tokenomie pentru InfinitiCoin (INCO) Descoperă informații cheie despre InfinitiCoin (INCO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre InfinitiCoin (INCO) InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Pagină de internet oficială: https://www.infiniticoin.com/ Carte albă: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Cumpără INCO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru InfinitiCoin (INCO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru InfinitiCoin (INCO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 Minim dintotdeauna: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 Preț curent: $ 0.01075986 $ 0.01075986 $ 0.01075986 Află mai mult despre prețul tokenului InfinitiCoin (INCO)

Tokenomie pentru InfinitiCoin (INCO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru InfinitiCoin (INCO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INCO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INCO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INCO, explorează prețul în direct al tokenului INCO!

Predicție de preț pentru INCO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INCO? Pagina noastră de predicție de preț pentru INCO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul INCO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!