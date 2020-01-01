Tokenomie pentru Ikigai (IKIGAI) Descoperă informații cheie despre Ikigai (IKIGAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ikigai (IKIGAI) It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Pagină de internet oficială: https://ikigaionsol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ikigai (IKIGAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ikigai (IKIGAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K Ofertă totală: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M Ofertă aflată în circulație: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ikigai (IKIGAI)

Tokenomie pentru Ikigai (IKIGAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ikigai (IKIGAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IKIGAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IKIGAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IKIGAI, explorează prețul în direct al tokenului IKIGAI!

Predicție de preț pentru IKIGAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IKIGAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru IKIGAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IKIGAI!

