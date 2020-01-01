Tokenomie pentru iCommunity (ICOM) Descoperă informații cheie despre iCommunity (ICOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre iCommunity (ICOM) iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://icommunity.io/icom/en/ Carte albă: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru iCommunity (ICOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru iCommunity (ICOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 82.21K $ 82.21K $ 82.21K Ofertă totală: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Ofertă aflată în circulație: $ 60.27M $ 60.27M $ 60.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 133.40K $ 133.40K $ 133.40K Maxim dintotdeauna: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00136404 $ 0.00136404 $ 0.00136404 Află mai mult despre prețul tokenului iCommunity (ICOM)

Tokenomie pentru iCommunity (ICOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru iCommunity (ICOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ICOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ICOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ICOM, explorează prețul în direct al tokenului ICOM!

