Informații despre iAgent Protocol ($AGNT) We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user's personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user's game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user's gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Pagină de internet oficială: https://www.iagentpro.com/ Carte albă: https://docs.iagentpro.com

Tokenomie și analiză de preț pentru iAgent Protocol ($AGNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru iAgent Protocol ($AGNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 197.14K $ 197.14K $ 197.14K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 189.29M $ 189.29M $ 189.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00104149 $ 0.00104149 $ 0.00104149 Află mai mult despre prețul tokenului iAgent Protocol ($AGNT)

Tokenomie pentru iAgent Protocol ($AGNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru iAgent Protocol ($AGNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $AGNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $AGNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $AGNT, explorează prețul în direct al tokenului $AGNT!

