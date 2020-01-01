Tokenomie pentru HyperWo (WO) Descoperă informații cheie despre HyperWo (WO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HyperWo (WO) At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools. Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we're redefining how people interact with crypto. As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI. Pagină de internet oficială: https://hyperwo.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru HyperWo (WO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HyperWo (WO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Ofertă totală: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Ofertă aflată în circulație: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.00133416 $ 0.00133416 $ 0.00133416 Minim dintotdeauna: $ 0.00001418 $ 0.00001418 $ 0.00001418 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului HyperWo (WO)

Tokenomie pentru HyperWo (WO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HyperWo (WO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WO, explorează prețul în direct al tokenului WO!

Predicție de preț pentru WO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WO? Pagina noastră de predicție de preț pentru WO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WO!

