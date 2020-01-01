Tokenomie pentru Hyperstable (PEG) Descoperă informații cheie despre Hyperstable (PEG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hyperstable (PEG) Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Pagină de internet oficială: https://hyperstable.xyz/ Cumpără PEG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hyperstable (PEG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hyperstable (PEG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 433.79K $ 433.79K $ 433.79K Ofertă totală: $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Ofertă aflată în circulație: $ 54.90M $ 54.90M $ 54.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Maxim dintotdeauna: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 Minim dintotdeauna: $ 0.00650599 $ 0.00650599 $ 0.00650599 Preț curent: $ 0.00790112 $ 0.00790112 $ 0.00790112 Află mai mult despre prețul tokenului Hyperstable (PEG)

Tokenomie pentru Hyperstable (PEG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hyperstable (PEG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEG, explorează prețul în direct al tokenului PEG!

