Informații privind prețul pentru Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.99723 $ 0.99723 $ 0.99723 Minim 24 h $ 0.997734 $ 0.997734 $ 0.997734 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.99723$ 0.99723 $ 0.99723 Maxim 24 h $ 0.997734$ 0.997734 $ 0.997734 Maxim dintotdeauna $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Cel mai mic preț $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.15% Modificare de preț (7 zile) -0.15%

Prețul în timp real pentru Hydrated Dollar (HOLLAR) este $0.997454. În ultimele 24 de ore, tokenul HOLLAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.99723 și un maxim de $ 0.997734, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOLLAR este $ 1.019, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.976486.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOLLAR s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hydrated Dollar (HOLLAR)

Capitalizare de piață $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Ofertă află în circulație 3.46M 3.46M 3.46M Ofertă totală 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hydrated Dollar este $ 3.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOLLAR este 3.46M, cu o ofertă totală de 3464592.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.46M.