Bursa MEXC / Preț cripto / Hush (HUSH) / Tokenomie / Tokenomie pentru Hush (HUSH) Descoperă informații cheie despre Hush (HUSH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Hush (HUSH) Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks. Pagină de internet oficială: https://hush.is

Cumpără HUSH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hush (HUSH)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hush (HUSH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 406.54K $ 406.54K $ 406.54K Ofertă totală: $ 16.18M $ 16.18M $ 16.18M Ofertă aflată în circulație: $ 16.18M $ 16.18M $ 16.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 406.54K $ 406.54K $ 406.54K Maxim dintotdeauna: $ 17.89 $ 17.89 $ 17.89 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.02512135 $ 0.02512135 $ 0.02512135 Află mai mult despre prețul tokenului Hush (HUSH) Tokenomie pentru Hush (HUSH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hush (HUSH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HUSH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HUSH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HUSH, explorează prețul în direct al tokenului HUSH! Predicție de preț pentru HUSH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HUSH? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.