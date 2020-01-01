Tokenomie pentru Huanghuali Token (HLT) Descoperă informații cheie despre Huanghuali Token (HLT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Pagină de internet oficială: https://www.holytoken.net Carte albă: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Huanghuali Token (HLT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Huanghuali Token (HLT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 79.51K $ 79.51K $ 79.51K Ofertă totală: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Ofertă aflată în circulație: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.51K $ 79.51K $ 79.51K Maxim dintotdeauna: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Minim dintotdeauna: $ 0.493219 $ 0.493219 $ 0.493219 Preț curent: $ 0.493378 $ 0.493378 $ 0.493378 Află mai mult despre prețul tokenului Huanghuali Token (HLT)

Tokenomie pentru Huanghuali Token (HLT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Huanghuali Token (HLT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HLT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HLT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HLT, explorează prețul în direct al tokenului HLT!

