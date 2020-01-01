Tokenomie pentru HotCocoa (HOTCOCOA) Descoperă informații cheie despre HotCocoa (HOTCOCOA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HotCocoa (HOTCOCOA) HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It's a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It's a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There's more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Pagină de internet oficială: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Carte albă: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr

Tokenomie și analiză de preț pentru HotCocoa (HOTCOCOA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HotCocoa (HOTCOCOA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ofertă totală: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ofertă aflată în circulație: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Minim dintotdeauna: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Preț curent: $ 0.00505972 $ 0.00505972 $ 0.00505972 Află mai mult despre prețul tokenului HotCocoa (HOTCOCOA)

Tokenomie pentru HotCocoa (HOTCOCOA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HotCocoa (HOTCOCOA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOTCOCOA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOTCOCOA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOTCOCOA, explorează prețul în direct al tokenului HOTCOCOA!

