Informații despre HEFE (HEFE) $HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It's not just a token—it's a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3. Pagină de internet oficială: https://hefeonavax.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru HEFE (HEFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HEFE (HEFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 742.89K $ 742.89K $ 742.89K Ofertă totală: $ 633.07M $ 633.07M $ 633.07M Ofertă aflată în circulație: $ 633.07M $ 633.07M $ 633.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 742.89K $ 742.89K $ 742.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.00367726 $ 0.00367726 $ 0.00367726 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00117449 $ 0.00117449 $ 0.00117449 Află mai mult despre prețul tokenului HEFE (HEFE)

Tokenomie pentru HEFE (HEFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HEFE (HEFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEFE, explorează prețul în direct al tokenului HEFE!

